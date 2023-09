CIVITAVECCHIA – Il M5S prende spunto dal fatto che dal 1 all’8 ottobre i migliori skaters del mondo saranno a Roma, nel rinnovato Skatepark di Ostia, per i campionati mondiali di Skateboarding Park 2023 per ribadire come Civitavecchia abbia perso un’importante occasione.

«Se qualcuno se lo fosse dimenticato, alcuni giorni dopo la fine del mandato del M5S, si sarebbe dovuta tenere la riunione conclusiva che avrebbe dato il via alla costruzione di uno skate park a Campo dell'Oro nel riqualificato parco Saraudi – ricordano dal movimento – quindi invece di un bellissimo parco con una struttura all'avanguardia, oggi al posto del Saraudi c'è un campo di sterpaglie. Questo perché, purtroppo, l'amministrazione delle revoche decise che un progetto del genere non andava bene essendo lo skate uno sport per "disagiati" (citiamo letteralmente). Civitavecchia avrebbe avuto la possibilità di inserirsi in un circuito sportivo internazionale? Le attività produttive della città avrebbero potuto godere di un importante indotto? Il quartiere di Campo dell'Oro avrebbe potuto beneficiare di un' importante riqualificazione e avere un bellissimo punto di aggregazione giovanile e non solo? Probabilmente si. Ma a causa della giunta delle revoche di queste opportunità la nostra città non potrà godere. Perché secondo l'amministrazione Tedesco – hanno concluso – il progetto dello skate Park era inutile, per disagiati e non avrebbe portato niente alla città. Come spesso capita questa amministrazione di incompetenti viene smentita dai fatti».