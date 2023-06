CIVITA CASTELLANA – Ristrutturazione e di efficientamento energetico della scuola media statale Dante Alighieri, i lavori partiranno domani. La consegna del cantiere alla ditta che si occuperà della riqualificazione della struttura è avvenuto questa mattina da parte dell’amministrazione Giampieri.

«L’intervento riguarderà un importo complessivo di 497mila euro, finanziato con il Fondo complementare al Pnrr – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Parroccini -. Il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio si otterrà, contestualmente, con la sostituzione degli infissi esterni con nuovo infissi in alluminio con vetri termini e anti infrazione, con la sostituzione delle porte interne deteriorate, con la ristrutturazione e rinnovamento dei servizi igienici e realizzazione di bagni per disabili, con la sostituzione delle pavimentazioni interne, con la sistemazione della ringhiera interna e dei percorsi dei piazzali esterni sconnessi e deteriorati». Una volta terminati i lavori di restyling, l’edificio scolastico, che attualmente può essere classificato nella categoria D, avrà un miglioramento di due categorie, passando quindi alla categoria B.

«Questo importante intervento sugli istituti scolastici si aggiunge a quelli già programmati per la manutenzione del patrimonio scolastico comunale – conclude l’assessore Parroccini -, come quelli alla scuola ‘Gianni Rodari’, già in corso di esecuzione, e quelli alla ‘Manzi’ e alla ‘Collodi’ che inizieranno nei prossimi giorni».