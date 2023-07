MONTEFIASCONE - Tutto è bene quel che finisce bene. Almeno così sembra.

Si è svolto ieri l’atteso consiglio comunale di Montefiascone , che rappresentava la prova del nove per il governo di Giulia De Santis. L’ultima seduta era infatti saltata perché opposizione e anche consiglieri di maggioranza avevano abbandonato l’aula i segno di protesta: era infatti stato chiesto un rinvio per via della tragedia al ristorante Il Miralago; tragedia in cui aveva perso la vita il titolare e che aveva sconvolto tutto il colle falisco. La sindaca, tuttavia, aveva confermato la seduta che, poi, era saltata per macanza di numero legale. Sulla faccenda era intervenuto persino il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, per chiedere al prefetto il commissariamento del Comune. Quello di ieri era dunque un giorno importante e decisivo: il consuntivo è stato alla fine approvato e il rischio commissariamento scongiurato. Tuttavia, non sono mancati colpi di scena, che sembrano dirla tutta sul futuro dell’amministrazione. Il via libera al bilancio c’è stato, ma i mal di pancia sono arrivati con il quinto punto al’ordine del giorno. “Punto fantasma”, ha fatto notare Orietta Celeste, consigliera d’opposizione.

«Il quinto punto – spiega Celeste – la variazione di bilancio, non c’è più. Questo rende invalido il consiglio». Alla consigliera viene spiegato che, invece, è tutto regolare, ma Celeste non è convinta, anzi. Ritiene che con un cambiamento dei punti andavano riconvocati capigruppo e commissione Bilancio. Che però, provano a replicare dalla maggioranza, è rimasto lo stesso. Alla fine, uno alla volta, i consiglieri di minoranza escono dall’aula e la sindaca parla, ancora una volta, di «polemiche sterili« da parte dell’opposizione. Si dice inoltre soddisfatta: «Abbiamo dimostrato che a maggioranza è compatta».