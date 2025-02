CERVETERI - «I trenta giorni stabiliti dalla legge per avere delle risposte sono scaduti». Attenzione alta da parte dell’opposizione su quell’interrogazione scritta al sindaco Gubetti - sulla vicenda Ostilia - rimasta ancora in attesa di una risposta. E ora lo stesso gruppo consiliare chiede al primo cittadino di rispondere entro oggi «alle seguenti domande già protocollate al suo indirizzo: a quanto ammontano, complessivamente,gli esborsi effettuati ad oggi dal Comune per i lavori eseguiti in danno della Soc.Ostilia; Qual è, ad oggi l'importo complessivo dei crediti tributari vantati dal comune di Cerveteri nei confronti della Soc.Ostilia e qual è l'importo del credito richiesto e ammesso nell'ambito della procedura del concordato; Quali iniziative sono state assunte dal Comune per il recupero delle somme spese per i citati lavori in danno». I consiglieri si chiedono inoltre se è vero che Ostilia «è attualmente inadempiente in ordine al pagamento dei creditori ammessi nella procedura di concordato, tra cui quelli di spettanza del Comune» e «se il Comune-in relazione all'attuale situazione di inadempienza degli obblighi assunti dalla Soc.Ostilia in sede di concordato-intende assumere iniziative giudiziarie finalizzate alla risoluzione del concordato stesso e, quindi al fallimento della società. In caso di risposta non affermativa se ne chiedono le spiegazioni. Se dopo l'adozione della variante di Campo di Mare, l'Imu per quel territorio è stato calcolato con il valore di mercato come per legge».

©RIPRODUZIONE RISERVATA