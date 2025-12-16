LADISPOLI – Una «sanità pubblica non adeguata ai bisogni della popolazione». È questo il tema che sarà affrontato nell’incontro pubblico promosso dal Pd di Ladispoli e di Cerveteri in programma venerdì alle 18 nell’aula consiliare del comune di Ladispoli. All’incontro, dove saranno ascoltati i cittadini e saranno proposte soluzioni, saranno presenti diversi rappresentanti istituzionali e politici nazionali, regionali e provinciali.

Interverranno: Roberto Morassut, deputato Pd, Marina Sereni, responsabile Salute della segreteria nazionale Pd, Michela Califano, consigliera regionale, Emiliano Minnucci, della segreteria Pd provincia di Roma, Paola Orelli, vicesegretaria circolo Pd Cerveteri. Introduce Fabio d’Annunzio, segretario circolo Pd di Cerveteri, modera Giacomo Maria De Vito, vicesegretario circolo Pd Ladispoli.

