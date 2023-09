CERVETERI - «Il regolamento della disabilità è infatti già stato portato all'analisi della Commissione e non come atto preconfezionato ma, durante la fase di elaborazione dello stesso, così che potessero essere recepite anche le osservazioni dei membri dell'opposizione». Replicano così il sindaco Gubetti e l'assessore alle Politiche sociali Francesca Badini ai consiglieri d'opposizione che avevano denunciato il rinvio a data da destinarsi della commissione sanità. Commissione che a detta del sindaco «si era riunita regolarmente alcuni giorni fa e aveva lavorato alla bozza di regolamento predisposto dall'assessore ai Servizi socialiproprio perché di concerto con la presidente della commissione sanità la consigliera Adele Prosperi, e con l’approvazione di tutti i componenti dell’amministrazione, si era ritenuto fondamentale coinvolgere anche i consiglieri di minoranza dandogli l’opportunità di visionare e proporre modifiche alla bozza di regolamento per la Consulta delle persone con disabilità». Documento che «sta regolarmente seguendo il suo iter procedurale». «Non di meno è necessario fare chiarezza, relativamente al servizio Oepac, illazioni e disinformazioni che non dicono che l’affidamento di tale servizio è avvenuto tramite una gara europea con procedura pubblica, al di sopra delle scelte politiche» con la cooperativa vincitrice che ora ha «anche una sede operativa ad hoc a Cerveteri» e che ha provveduto a reintegrare il personale della precedente. Ma non tutti avrebbero accettato la proposta. Da qui la necessità di «selezione nuovo personale cosa che ha portato qualche piccolo ritardo nell'erogazione al 100% del servizio ma ha anche portato nuovi posti di lavoro per la nostra comunità».

