CERVETERI - Nonostante i vari “aggiustamenti” susseguitisi in questi mesi, all’interno della maggioranza si continua a navigare su acque agitate. A certificarlo il consiglio comunale di questa mattina saltato a causa dell’assenza dei consiglieri. «Spostare il consiglio al mattino, ostacolando non solo l’opposizione ma anche la partecipazione dei cittadini, doveva servire a questa maggioranza per garantirsi il precario numero legale rimasto. Tentativo, ovviamente, fallito miseramente», incalzano i consiglieri d’opposizione, Federico Salamone, Laura Mundula, Alessio Lasorella, Gianluca Paolacci, Luigino Bucchi, Lamberto Ramazzotti, Salvatore Orsomando, Luca Piergentili, Emanuele Vecchiotti, Alessandro Fondate, Wilma Pavin, Nicolò Accardo. «L’aula vuota di oggi certifica la stagnazione che continuiamo a denunciare: una precarietà numerica che paralizza Cerveteri. Non c’è visione, non c’è politica, ma soprattutto non c’è la maggioranza.Mai come oggi vale la massima di Totò: “È la somma che fa il totale”».
