CIVITAVECCHIA – «In relazione ai gravissimi fatti avvenuti ieri durante una riunione tra l’amministrazione comunale e alcuni operatori del mercato, i consiglieri comunali tutti, certi di interpretare il sentimento della comunità politica e sociale, esprimono la più ferma condanna per un episodio che non ha precedenti nella storia della nostra Città».

La massima assise cittadina esprime la propria vicinanza all’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello dopo i fatti di ieri.

«Il Consiglio Comunale oltre ad essere vicino a Daniele Perello, che si trovava a svolgere il suo ruolo istituzionale, sottolinea l’estrema gravità della violazione di un luogo deputato al confronto democratico che mai, anche nelle divergenze più aspre, era arrivato a superare il limite di una violenza così brutale. L’auspicio è che in questa città si recuperi la cultura del confronto civile e che episodi come quello avvenuto ieri non abbiano più a verificarsi. Ci auguriamo che Daniele possa recuperare pienamente e ristabilirsi il più presto possibile».

CONFCOMMERCIO – Saputo dell’incidente all’assessore Daniele Perello Il presidente della Confcommercio litorale Lazio nord Graziano Luciani augura pronta guarigione e che ritorni al più presto a lavoro.

LISTA TEDESCO – La “Lista Tedesco” condanna con forza quanto accaduto oggi durante l’incontro tra l’amministrazione comunale e alcuni operatori mercatali.

L’uso della violenza non può e non deve essere consentito in nessun ambito ed in nessuna sede.

Il gruppo augura all’assessore Perello, cui va la più sentita solidarietà, una pronta guarigione.

FIADEL – ”La FIADEL Ambiente in relazione alla brutale aggressione subita negli uffici del Comune di Civitavecchia dall’assessore ai lavori pubblici Daniele Perello, persona quotidianamente impegnata nell’attività amministrativa, esprime a lui e alla sua famiglia ed all’intera amministrazione comunale la piena solidarietà condannando senza riserve un episodio grave che turba una città pacifica e per nulla avvezza a situazioni di questa natura, esortandolo a non desistere dal proprio impegno verso la città”.

Il coordinamento provinciale Roma Nord

TULLIO NUNZI – Dissensi,tensioni,situazioni di difficoltà non debbono mai sfociare in episodi di violenza. Oltretutto si offre una immagine distorta di una categoria che invece si è dimostrata sempre pronta al dialogo ed al confronto. In particolare, lo dico per esperienza personale,Confcommercio ha sempre fatto del dialogo e del confronto il proprio obbiettivo primario; spero che che la Confcommercio di Civitavecchia non deragli da questi principi. – Dissensi,tensioni,situazioni di difficoltà non debbono mai sfociare in episodi di violenza. Oltretutto si offre una immagine distorta di una categoria che invece si è dimostrata sempre pronta al dialogo ed al confronto. In particolare, lo dico per esperienza personale,Confcommercio ha sempre fatto del dialogo e del confronto il proprio obbiettivo primario; spero che che la Confcommercio di Civitavecchia non deragli da questi principi. Per quanto mi riguarda,e per quello che può contare, personalmente, invio la mia solidarietà all’assessore Perello.

