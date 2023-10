CIVITAVECCHIA – A quindici giorni di distanza dall’ultima richiesta di accesso agli atti, un nutrito gruppo di soci, guidati dall’esponente di FdI Alessandra Riccetti ed accompagnati anche da un legale, l’avvocato Cristina Riccetti, si è presentato ieri mattina negli uffici dell’Università Agraria di Civitavecchia. “Un paio di giorni e pubblicheremo la lista dei soci” aveva assicurato il presidente dell’ente Daniele De Paolis, incalzato di nuovo ieri. Sul sito internet dell’ente, infatti, della lista neanche l’ombra nonostante le due settimane trascorse.

E così è stata necessaria una nuova richiesta di accesso agli atti per poter ottenere la lista dei circa mille soci, che rappresentano l’elettorato attivo in vista delle prossime elezioni. All’orizzonte c’è una nuova data, quella del 26 e 27 novembre prossimi, per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell’ente. Un rinnovo chiesto a gran voce dagli stessi soci ma anche dalla politica, rappresentata ieri dai consiglieri comunali Marco Piendibene, Vincenzo Palombo, Fabiana Attig, Pasquale Marino e dall’assessore Francesco Serpa. «Finalmente un piccolo, seppur importante, passo in avanti – ha spiegato Riccetti – ringrazio mia sorella, in qualità di avvocato, per il sostegno. Abbiamo raggiunto questo risultato: oggi possiamo finalmente prendere visione del numero e dei soci effettivi dell’Agraria, avere contezza di quello che è l’elettorato in vista delle elezioni che, a questo punto, speriamo possano svolgersi regolarmente nella data indicata».