CIVITAVECCHIA – Con l’Ordinanza Sindacale 355 dell’8 agosto 2025, il Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene ha disposto la revoca dell’ordinanza n. 340 del 4 agosto 2025, che vietava l’utilizzo per scopi potabili dell’acqua erogata alle utenze della zona circostante via Galileo Galilei.

Il provvedimento segue la comunicazione ufficiale dell’ASL Roma 4, che con nota prot. n. 0049660 dell’8 agosto 2025 ha attestato la conformità ai parametri microbiologici previsti dal D.Lgs. n. 18/2023 del campione d’acqua prelevato in via Galileo Galilei il 5 agosto scorso. La stessa nota ha inoltre confermato la conformità dei campioni prelevati in via A. Montanucci, via Togliatti e Parco Antonelli.

Alla luce di tali riscontri, l’ASL Roma 4 ha comunicato al Sindaco la possibilità di procedere alla revoca del divieto, riportando così alla normalità l’utilizzo dell’acqua per il consumo umano nelle aree interessate.

La popolazione e gli esercizi pubblici della zona sono pertanto informati che l’acqua è nuovamente potabile e può essere utilizzata senza restrizioni.

