FARNESE – Si terrà il 23 luglio il referendum sulla realizzazione di un nuovo parco eolico. I cittadini saranno chiamati a esprimere il loro voto sulla proposta di costruire un impianto composto da sette turbine di 200 metri di altezza, denominate Vallerosa. Il progetto è stato presentato alla regione Lazio circa un anno fa per la valutazione dell’impatto ambientale dalla società Fri-El, un gruppo italiano specializzato nella produzione di energie rinnovabili. L’impianto, che avrà una potenza di 29,4 megawatt e includerà sei pale a Farnese e una pala a Valentano, sarà in grado di produrre circa 83.300.000 chilowattora di energia all’anno. Saranno coinvolte anche le località circostanti, tra cui Ischia di Castro, Canino, Cellere, Tessennano, Arlena e Tuscania, per quanto riguarda le opere di connessione e altre infrastrutture necessarie.

La connessione dell’impianto alla rete di trasmissione nazionale è prevista, ma prima occorre ottenere l’approvazione della conferenza di servizi. Per questo motivo, il consiglio comunale di Farnese ha deciso di indire il referendum come una forma di “consultazione popolare”. Il sindaco Giuseppe Ciucci ha dato l’ok a questa iniziativa con un apposito decreto, e la prefettura di Viterbo è stata informata. La votazione si svolgerà dalle ore 8 alle 20 nelle scuole del paese, e affinché il risultato sia valido, è necessario che partecipi almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.