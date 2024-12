VITORCHIANO - Aperte le iscrizioni al gruppo comunale di Protezione civile di Vitorchiano, fortemente voluto dall’amministrazione comunale ed il cui regolamento è stato deliberato durante il consiglio comunale del 24 dicembre 2016.

Il volontario è colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività in favore della comunità e del bene comune, nell’ambito delle attività di protezione civile, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità stesse, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

«Il volontario di protezione civile ha un ruolo importantissimo nella comunità in cui opera spiegano dal Comune -: diffonde la cultura di autoprotezione ed accresce la resilienza del territorio facendo conoscere i piani comunali di Protezione civile, svolgendo anche attività nelle scuole dell’obbligo, portando avanti la campagna “Io non rischio”».

Al gruppo comunale dei volontari di Protezione civile di Vitorchiano possono aderire cittadini maggiorenni, che si impegnino a prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito delle attività di analisi del territorio, pianificazione, prevenzione, soccorso e assistenza alla popolazione in seguito a eventi calamitosi, assistenza durante gli eventi a rilevante impatto locale, diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile tra la cittadinanza e nelle scuole.

Possono partecipare anche cittadini minorenni, in particolare per organizzazione e formazione, previo raccogliere l’autorizzazione dei genitori.

Per qualsiasi chiarimento e informazione è possibile scrivere una mail a protezionecivilevitorchiano@gmail.com.

