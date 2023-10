«Proroga dehors fondamentale. Il voto al Senato sull’emendamento a prima firma del senatore di FdI Andrea Di Priamo che proroga i dehors fino al 31 dicembre 2024 va nella giusta direzione. Un provvedimento importante che risponde alle richieste degli operatori e ai grandi flussi turistici che si registrano in questi mesi, dopo due anni di crisi a seguito della pandemia”.

Riteniamo questa proroga un passo fondamentale per il tessuto economico, imprenditoriale e per lo sviluppo di cittaØ e imprese del comparto. Nuovi posti di lavoro e nuove opportunitaØ di business che attendono di essere regolate anche per il futuro dando maggiori certezze agli investitori e maggiori servizi ai turisti che vengono a visitare i nostri splendidi territori». Lo ha detto Marco De Carolis, rResponsabile dipartimento Turismo Fratelli d’Italia della Regione Lazio.