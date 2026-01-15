BOLSENA - «Duecentotrentacinque mila euro assegnati al comune di Bolsena per intervenire su due punti focali: 185 mila euro per l’implementazione del porto turistico e 50 mila euro per la valorizzazione delle dimore storiche, grazie all’impegno e all’attivismo dei due assessori della Lega, Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre».

L’assessore al comune di Bolsena, Claudia de Vincentiis, ringrazia i due esponenti della giunta regionale «per l’interesse e l’attenzione dimostrata nei confronti dei territori», commenta. «L’assessore Pasquale Ciacciarelli è riuscito a creare per la prima volta un bando anche per i comuni lacuali. Un’opportunità che Bolsena ha saputo cogliere, partecipando con un interessante progetto di ampliamento per il porto. Grazie al cospicuo finanziamento ottenuto, riusciremo a dare seguito e concreta realizzazione a una delle priorità fissate fin dall’insediamento della nostra maggioranza con il sindaco Andrea di Sorte».

«Grazie anche all’assessore della Lega Simona Baldassarre», prosegue De Vincentiis, «per la cura e l’impegno che sta dimostrando verso il patrimonio storico culturale della Regione Lazio, che ha permesso anche a Bolsena di cogliere l’altra importante occasione delle dimore storiche, ottenendo 50 mila per la valorizzazione del complesso monumentale di viale Colesanti, un prezioso tassello del patrimonio culturale di Bolsena e di tutta la Tuscia dalla fine del 1800». L’azione a sostegno della Tuscia da parte della filiera istituzionale della Lega, è sottolineata anche dal segretario provinciale di Viterbo, Andrea Micci.«La conferma dell’attenzione del partito verso il nostro territorio arriva puntualmente e in modo continuativo con azioni precise e risorse strategiche decisive. La serietà e l’affidabilità degli uomini e delle donne della Lega all’interno delle istituzioni si dimostra ogni giorno con i fatti. Il loro non è un semplice senso del dovere, ma un desiderio convinto di diventare il motore di crescita e di cambiamento delle realtà territoriali. In tal senso, va rilevata anche la capacità del nostro partito di mettere a terra misure e azioni non fini a sé stesse, ma opportunamente pensate per ampliare e innalzare la visione strategica dei nostri territori, puntando su qualità, competitività e benessere delle comunità locali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA