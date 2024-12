FIUMICINO - “I dati presenti nella documentazione inviata al Mase dal Comune di Fiumicino e dalla Fiumicino Waterfront sulla caratterizzazione dei sedimenti delle aree di dragaggio del nuovo porto crocieristico, purtroppo, ci danno ragione».

È quanto dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano, che prosegue: «Non eravamo pazzi quando, nelle varie commissioni regionali, dicevamo al sindaco Baccini, a tutti gli enti invitati alle audizioni e ai commissari che la sabbia per il dragaggio rischiava di contenere materiali inquinanti e metalli pesanti e dunque assolutamente inutilizzabile per il famoso ripascimento di Focene e Fregene. Non eravamo dei visionari quando, in ogni sede, abbiamo sollevato la questione della sostenibilità ambientale oltre a tutte le stranote criticità di cui ci siamo fatti portavoce.

La realtà delle cose è sotto gli occhi di tutti: il porto crocieristico è una forzatura - aggiunge Califano - che questo territorio non si può permettere. Il sindaco di Fiumicino per una volta si schieri dalla parte dei suoi cittadini e non perori sempre e soltanto l’interesse di pochi».