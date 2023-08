FIUMICINO - “Considerato che nell’ultimo Consiglio Comunale , il Sindaco Mario Baccini e i Consiglieri di maggioranza , hanno approvato un documento che conferma, in modo formale, l’adesione del Comune di Fiumicino alla realizzazione del Porto Croceristico proposto dal gruppo Royal Caribbean, e che questo dovrebbe essere operativo tra poco più di un anno ,riteniamo indispensabile che i cittadini abbiano una chiara visione di tutto ciò che riguarda questo progetto». Così, in una nota stampa, Ferreri Maurizio di Demos Fiumicino.

«Per questo motivo – spiega Ferreri – come Democrazia Solidale chiediamo che il gruppo Royal Caribbean , finanziatore dell’opera , fornisca al Comune di Fiumicino , il plastico, del futuro Porto Croceristico.

Una fedele riproduzione tridimensionale dell’opera e di tutte le strutture ad esso collegate da poter tenere esposta in una sala comunale, magari proprio a Villa Gugliemi .

Il Sindaco Mario Baccini e la sua Giunta - sottolinea Ferreri - hanno il dovere di fornire in modo chiaro e ben visibile , tutte le informazioni relative al Porto Croceristico ,come cambierà la viabilità , quale sarà la nuova mobilità ,parcheggi etc. Tutti i cittadini ,anche coloro che non hanno un “supporto tecnologico” hanno il diritto di poter visionare ciò che potrebbe essere a breve realizzato sul nostro territorio». La conferma della relizzazione del porto, infatti, ha acceso ancora di più la polemicha da parte di chi è contrario all’opera, scatenando anche un piccolo botta e risposta tra la consigliera regionale del Pd Michela Califano e l’ex sindaco Montino: «Rimango francamente esterrefatta dalle esternazioni dell’ex sindaco Montino, che cade in diverse contraddizioni », spiega Califano in merito ad un posto di Montino in cui dichiarava:quando fui eletto nel 2013, la necessità di completare le opere previste, da diversi anni, per la realizzazione del porto stesso era nel programma votato da tutta la maggioranza, compresa Michela Califano che fu, poi, Presidente del Consiglio; nel 2018, quando ho vinto per la seconda volta, lo stesso argomento faceva parte degli accordi programmatici della maggioranza di allora».