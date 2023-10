CERVETERI - «Grazie a un mio cliente ho il nuovo calendario per la differenziata». Nuovo video ironico sui social da parte del consigliere Luca Piergentili.

Questa volta nel mirino c'è il nuovo calendario del porta a porta entrato in vigore il 18 settembre scorso.

«Ancora gran parte del territorio aspetta» commenta Piergentili evidenziando come diversi residenti del territorio (a macchia di leopardo) aspettano ancora di sapere cosa sarà ritirato il giorno successivo, con ovvi errori nel conferimento e mancati ritiri e disagi per gli utenti che quotidianamente si ritrovano a chiedere ad altri utenti social per evitare di sbagliare.

