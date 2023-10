CIVITA CASTELLANA – «Quasi un milione di euro di risorse regionali per finanziare interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e di riqualificazione urbana sul territorio di Civita Castellana». Lo annuncia il sindaco Luca Giampieri dopo la comunicazione arrivata dalla regione Lazio con l’ok della giunta Rocca al finanziamento degli interventi presentati dall’amministrazione comunale civitonica.

«Il progetto finanziato, che con un importo totale di 972mila euro ha ottenuto la cifra più alta di tutto il Lazio, interesserà l’area industriale Prataroni – svela ancora il primo cittadino –, che è stata inserita nel piano programmatico delle opere pubbliche della regione Lazio e che vedrà a breve un profondo miglioramento della viabilità grazie ai lavori che saranno realizzati dall’Astral. Un intervento fortemente voluto da questa amministrazione e da tempo atteso dai cittadini».

«Manteniamo gli impegni assunti in campagna elettorale – conclude Giampieri -, quando ci siamo presi la responsabilità di cambiare volto a Civita Castellana. Fatti concreti, non chiacchiere sterili che porta via il vento. Un ringraziamento doveroso va alla regione Lazio, nella persona del presidente Francesco Rocca e del consigliere Daniele Sabatini, e agli uffici tecnici che hanno predisposto il piano di intervento ritenuto meritevole di finanziamento».

