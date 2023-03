Politica

Phase out: ancora perplessità

Fanno discutere le recenti dichiarazioni del sottosegretario al Mise Davide Crippa (M5S): "In assenza di una particolare e complessa procedura di acquisto di energia da fonti alternative non si può parlare di uscita dal carbone". Il sindaco Cozzolino: "La frase è stata decontestualizzata". Slitta al 21 maggio la riunione del Tavolo del lavoro convocato dal Pincio con i rappresentanti del Governo. Domani i sindacati in Regione