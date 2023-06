ALLUMIERE - L'ex assessora alla Cultura e Pari opportunità di Allumiere e docente di Lettere della scuola secondaria di primo grado di Allumiere, Brunella Franceschini, candidato all'assemblea regionale del Pd Lazio in tandem con Manuele Magagnini, segretario del Pd di Canale Monterano.

«Oggi è il momento: ho scelto di candidarmi all’assemblea regionale per il Pd Lazio. Sarò insieme a Manuele Magagnini: la nostra è una scelta di territorio. L’affermazione di Elly Schlein, da noi del circolo Pd Allumiere fortemente sostenuta fin dal primo momento, non solo per essere la prima donna a diventare segretaria del centrosinistra, ma anche per la grande partecipazione democratica che ci spinge a portare avanti, è stata per me motivo di ispirazione per scegliere di provare questo nuovo percorso. La rappresentanza territoriale deve tornare ad essere un tratto caratterizzante del Partito democratico e questa può essere un’occasione straordinaria per il Pd regionale del Lazio. Personalmente è una nuova sfida che arriva in un momento di ripartenza a livello personale. La passione per la politica è per me una costante, così come il mio amore per Allumiere e per il nostro territorio. Ricordo che tutte e tutti possono votare. Oggi ad Allumiere saremo in piazza della Repubblica, ma è possibile anche farlo in tutti i comuni del quadrante Nord di Roma provincia».

