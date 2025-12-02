CIVITAVECCHIA – «Ancora una volta, Fratelli d’Italia propone il solito minestrone insapore: un po’ di populismo a buon mercato, qualche slogan riciclato e zero memoria dei fatti. La ricetta è sempre la stessa: si mescolano problemi reali a una narrazione costruita per alimentare polemiche, non per risolvere questioni». Inizia così la replica del Pd alle accuse sull’impiantistica sportiva.

«Sul Palazzetto dello Sport, sarebbe utile ricordare un dato che FdI finge di ignorare: l’impianto è in concessione a un gestore privato, lo stesso nominato quando governavano loro, con l’obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria. Chi oggi si indigna, ieri è rimasto in silenzio mentre gli impianti venivano progressivamente trascurati – hanno tuonato – quanto ai presunti “incarichi faraonici”, siamo di fronte all’ennesima distorsione. Non esiste alcuna consulenza milionaria: esistono incarichi tecnici regolari, necessari per partecipare a bandi, ottenere finanziamenti e progettare interventi concreti. L’alternativa sarebbe tornare all’improvvisazione che ha già prodotto, in passato, costi enormi e nessun risultato. Sulla TARI e sull’IMU, la verità è che la città paga le conseguenze di una Partecipata lasciata sull’orlo del baratro e dell’assenza totale — nei cinque anni del centrodestra — di una strategia post-carbone. L’uscita dal carbone era nota dal 2019, ma non è stato prodotto alcun piano industriale o economico per tutelare Civitavecchia dalla perdita del contributo Enel. Oggi l’amministrazione sta affrontando problemi ereditati, con serietà e responsabilità, non con slogan. È semplice: chi oggi urla è lo stesso che ieri ha rinunciato a governare. E ora che la città sta ritrovando una direzione, Fratelli d’Italia prova a risalire con la consueta polemica di facciata. Si accomodino pure – hanno concluso i dem - tra quattro anni potranno riproporre gli stessi slogan. Nel frattempo, i cittadini vedono la differenza tra chi lavora ogni giorno per rimettere ordine e chi si limita a gridare dal bordo del campo».