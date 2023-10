CIVITAVECCHIA – Si è svolta a Paestum, nell'ambito della manifestazione nazionale di Forza Italia nel ricordo del Presidente Berlusconi l'assemblea di Azzurro Donna, cui ha partecipato la responsabile di Civitavecchia Cinzia Napoli.

«Nel corso della mattinata Filomena Lamberti, vittima di violenza da parte del marito che l'ha sfigurata con l'acido, ha raccontato la propria terribile esperienza», spiega Cinzia Napoli. «Lei ha dovuto subire 30 interventi per recuperare almeno in parte la funzionalità dei muscoli facciali mentre il marito se l'è cavata con una condanna a 15 mesi. Per cercare di sconfiggere questa cultura della violenza contro le donne, Katia Polidori, responsabile nazionale di Azzurro Donna ha presentato una proposta di legge che è all'esame del Parlamento in questi giorni».

Durante i lavori la responsabile di Azzurro Donna per Civitavecchia ha potuto incontrare e confrontarsi con le altre realtà arrivate a Paestum da tutta Italia. Particolare attenzione ha ricevuto da parte della ministra Bernini e dei parlamentari Fazzone e Battistoni, oltre che naturalmente dall'onorevole Battilocchio.

«Presto Azzurro Donna Civitavecchia organizzerà un evento "al femminile” per consolidare i rapporti con le altre realtà nazionali», ha concluso Cinzia Napoli.

