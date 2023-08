Ottanta multe in una manciata di ore, «ma non certo per fare cassa». Parola della sindaca Chiara Frontini che, in un post sui suoi account social, spiega: «Ieri mattina tre pattuglie sono state impegnate nel controllo dei divieti di sosta, istituiti per permettere le pulizie delle strade nell’ambito del progetto “Viterbo Bella”. Beh, hanno elevato ottanta sanzioni, tra i quartieri Ellera e Cappuccini e il centro storico. Ottanta!», scrive una stupita Frontini, con tanto di punto esclamativo. «Ora, visto che i dati di multe e rimozioni sono molto alti e l’obiettivo non è di certo quello di fare cassa, facciamo in modo che “Viterbo Bella” produca due effetti: una città più pulita e pure più inclusiva. Dopo aver ricevuto i report di ieri, insieme ad Emanuele Aronne e a Patrizia Notaristefano, abbiamo deciso che i proventi delle sanzioni fatte per questa misura saranno destinati alla realizzazione di nuovi semafori per non vedenti e all’abbattimento in generale delle barriere architettoniche sulle strade, per la sicurezza stradale dei più fragili». A questo punto del post, ecco la lezione di economia. «Anche perché – spiega la sindaca – il mancato rispetto dei divieti ci costa due volte: distogliamo personale di polizia locale, già sotto organico, per fare un controllo rispetto al quale i cittadini dovrebbero autoregolarsi, e il servizio previsto lo paghiamo lo stesso. Per rimuovere un’auto in sosta, infatti, ci vogliono tra i 15 e 20 minuti. Immaginate ottanta! Una giornata, e gli operatori delle pulizie hanno (come tutti) orari da rispettare. E allora, facciamo in modo che la comunità ci guadagni due volte». (Oibò!). «Da diverse settimane - aggiunge Frontini - comunichiamo, con i vari mezzi a disposizione, l’avvio di questa iniziativa per migliorare il decoro e la pulizia della città, ma come vedete dalla foto, l’operatore deve fare lo slalom tra le auto e là sotto ci sono polveri, erba, tombini». Insomma i viterbesi sono un po’ birbantellli, per la prima cittadina, e la loro discutibile condotta mette a rischio la buona riuscita dell’operazione “Viterbo bella”. «Nel capoluogo - prosegue - nonostante mettere in piedi questo servizio fosse gratis, perché offerto dalla ditta come proposta migliorativa in sede di gara, non era mai stato attivato fino ad oggi. In molti punti oggetto della sperimentazione, già si vede la differenza. È un piccolo sforzo, una volta ogni 15 giorni, che in molte città italiane è già realtà da anni. Forza!», esclama ancora la sindaca, chiudendo il post con un bel cuoricino tutto rosso. Che i viterbesi apprezzeranno, senza dubbio.