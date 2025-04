TUSCANIA - Un incontro speciale si è tenuto nella sala consiliare del Comune di Tuscania, dove l’amministrazione comunale ha accolto con calore gli studenti del Saint Anselm College di Manchester (New Hampshire), attualmente impegnati in un programma di studio presso l’Istituto Lorenzo de’ Medici.

La cerimonia ha segnato il terzo anno di una collaborazione ormai consolidata, nata dalla volontà di trasformare Tuscania in una destinazione non solo turistica, ma educativa, internazionale e viva tutto l’anno.

Durante l’incontro, l’amministrazione ha espresso gratitudine verso questi giovani americani, protagonisti di un’esperienza che va ben oltre lo studio in aula. Grazie a un autentico spirito di integrazione e a un forte senso civico, gli studenti si sono immersi nella vita locale, stringendo legami profondi con il territorio e la comunità. Tra le attività più significative, le lezioni di cultura americana svolte nelle scuole medie e superiori di Tuscania, che hanno dato agli studenti italiani l’opportunità di migliorare il proprio inglese e conoscere da vicino la cultura statunitense. Ma anche il progetto “Beautify Tuscania”, che li ha visti impegnati settimanalmente nella cura del verde pubblico e del decoro urbano — un gesto concreto di attenzione e rispetto verso la città che li ha accolti. All’evento erano presenti i principali attori del progetto: Martina Gentilini, Consigliere comunale con delega al Turismo e alle Politiche europee, M. Gina Goletti con delega ai Servizi Sociali, Matteo Berni, direttore di Api Tuscania (Academic Programs International), Federica Guerrieri, Regional Director Api, e in collegamento dagli Stati Uniti Jane Bjerklie-Barry, direttrice dell’Ufficio Programmi Internazionali del Saint Anselm College.

«Questo non è solo un progetto accademico — ha dichiarato Martina Gentilini — ma una vera e propria occasione di crescita per tutta la nostra comunità. Il contatto umano, lo scambio culturale, il valore educativo e sociale di queste esperienze sono strumenti potenti per promuovere un turismo di qualità, fatto di relazioni, cultura e presenza costante sul territorio. Come Amministrazione comunale, crediamo profondamente in progetti che portano Tuscania oltre i confini nazionali, costruendo una rete internazionale solida e duratura».

Gli studenti, emozionati, hanno raccontato quanto Tuscania sia entrata nei loro cuori in poco tempo. Hanno parlato dell’accoglienza ricevuta, dell’armonia respirata tra le mura storiche del paese, della bellezza autentica di un territorio che ha saputo conquistarli sin dal primo giorno.

L’evento ha suggellato il successo di un progetto che unisce formazione, cittadinanza attiva e valorizzazione del patrimonio. La volontà condivisa è quella di proseguire su questa strada, ampliando le opportunità per nuovi studenti e aprendo a future collaborazioni. Tuscania si conferma così un laboratorio di esperienze culturali e internazionali, un esempio concreto di come il turismo possa evolvere in una forma più consapevole, educativa e sostenibile, capace di generare valore per l’intera collettività, in ogni stagione dell’anno.

