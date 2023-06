S. MARINELLA - Con il 95% delle preferenze, Daniele Leodori, è il nuovo segretario regionale del Lazio. Domenica, il circolo cittadino del Pd, ha allestito in piazza Trieste un gazebo per le primarie relative all’elezione del nuovo segretario regionale del Partito Democratico. “È stata una bella giornata di democrazia – dice il segretario locale Andrea Amanati - che ha registrato una discreta partecipazione, non solo da parte dei nostri iscritti, ma anche da parte della cittadinanza, che ha voluto dare il proprio sostegno ai nostri due candidati, il sottoscritto e la consigliera Paola Fratarcangeli, espressione del nostro Comune”. Presentandosi nella Lista “Rete democratica” a sostegno di Daniele Leodori, i candidati del Pd di Santa Marinella hanno contribuito al successo della stessa, risultata prima con il 29% dei voti. “Vogliamo fare i nostri complimenti al nuovo segretario regionale Daniele Leodori – dicono Amanati e Fratarcangeli - premiato con oltre 50mila voti, sconfitto nettamente l’avversario Mariano Angelucci, che raggiunge solo il 5%. Le cinque liste che hanno permesso la vittoria sono, Rete Democratica voti 18.202 (29%), Lazio Democratico voti 14.611 (26%), Il Pd delle Opportunità voti 12.057 (22%), Leodori a Sinistra voti 6.957 (10%) e Uniti a Sinistra per la Costituente voti 2.431 (8%). “Ora al lavoro, insieme - ha affermato Leodori - per un Pd all'altezza delle nuove sfide che abbiamo davanti, lavoro, giustizia sociale e ambientale, diritti”. Il tutto si è svolto in un clima disteso e con la collaborazione attiva di tutti. “Come Circolo – conclude Amanati - vogliamo ringraziare il popolo del Partito Democratico che è venuto al nostro gazebo versando il contributo dei due euro, i nostri rappresentanti candidati che, nonostante gli impegni dell’amministrazione, hanno voluto fare la loro parte, ma in particolare i militanti che, grazie al lavoro e all’incredibile disponibilità, hanno permesso di tenere aperto il gazebo no stop dalle 8 alle 20. Il Partito Democratico di Santa Marinella Santa Severa sarà impegnato prossimamente a promuovere altre iniziative sul territorio per coinvolgere iscritti, amici, simpatizzanti e i cittadini tutti. Con l’occasione inviteremo il neo eletto Segretario Regionale Daniele Leodori, al quale auguriamo buon lavoro”.