CIVITAVECCHIA – «In questi giorni sta per scadere il contratto della Nuova Sair e circa 80 lavoratrici e lavoratori, operatori sociosanitari (OSS), rischiano di perdere il proprio posto di lavoro. Ho voluto sollecitare la direzione generale dell’Asl, di cui conosco la sensibilità rispetto ai diritti e al benessere dei lavoratori, affinché si attivi con tutte le energie possibili per verificare la possibilità di salvaguardare l’occupazione di queste persone».

È quanto dichiarato dalla capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei, che abbraccia la vertenza degli Oos.

«Ritengo fondamentale che, anche sperimentando procedure e soluzioni nuove, si riesca a tutelare i posti di lavoro. Non possiamo permettere che donne e uomini che durante l’emergenza Covid hanno dato tutto, con professionalità, impegno e dedizione, oggi si ritrovino senza occupazione –ha aggiunto – sarebbe una perdita grave per il nostro territorio, già segnato da altre crisi occupazionali, e una dispersione di competenze preziose. Sono certa che la Asl Rm4 farà di tutto per trovare una soluzione, anche valutando vie inedite, e la politica deve accompagnare e sostenere questo percorso, mettendo al centro il lavoro e la dignità delle persone».