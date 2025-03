CIVITAVECCHIA – Il coordinatore di Noi Moderati di Civitavecchia, Giampiero De Angelis, ricorda l’appuntamento di domani, sabato 22 marzo, con l'iniziativa ‘Check up Sanità Regione Lazio’, che si terrà in Corso Centocelle 36, dalle 10 alle 13.

L'obiettivo dell'incontro, come spiegano dal partito, è quello di ascoltare direttamente i cittadini di Civitavecchia per raccogliere segnalazioni e proposte sullo stato della sanità locale, con particolare attenzione alle criticità emerse negli ultimi anni e alle esigenze specifiche del territorio.

L'evento fa parte di una campagna di ascolto che ha già coinvolto numerosi cittadini in tutta la Regione Lazio, con oltre 4mila risposte raccolte nel corso delle precedenti tappe. “L’obiettivo – spiegano - è quello di arrivare a 7-8mila risposte, così da costruire un quadro chiaro e dettagliato della situazione sanitaria regionale e presentare proposte concrete per migliorare i servizi sul territorio”. Domani sono una cinquantina i banchetti previsti nei comuni della provincia di Roma e in quelle del Lazio.

I cittadini di Civitavecchia avranno inoltre la possibilità di compilare un questionario anonimo tramite QR code o collegandosi al sito ufficiale www.noimoderati.it, contribuendo così in modo diretto alla raccolta di informazioni utili per definire le priorità di intervento nel settore sanitario.

"La sanità è una delle priorità per il nostro territorio. Ascoltare le esigenze dei cittadini di Civitavecchia è fondamentale per poter intervenire in modo mirato ed efficace. Invitiamo tutti a partecipare per far sentire la propria voce e contribuire al miglioramento del sistema sanitario locale", dichiara Giampiero De Angelis, coordinatore di Noi Moderati a Civitavecchia.

