VASANELLO – «Nessuno di noi ha certo dimenticato lo stato di conservazione e manutenzione, a dir poco pessimo, in cui da numerosi, anzi troppi anni, versavano le nostre strade. Abbiamo ancora memoria degli slalom che il bravo guidatore doveva fare per evitare buche, lesioni, dissesti, avvallamenti e quant’altro e teniamo ancor più a mente il guidatore meno accorto che, coinvolto in incidenti “di percorso”, doveva provvedere, nella migliore delle ipotesi, alla sostituzione degli pneumatici. Finalmente - dicono a gran voce il sindaco di Vasanello Igino Vestri e l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Francesco Ricci - tutto ciò appartiene al passato, possiamo fare finalmente un “reset” dei brutti ricordi e, grazie ai lavori commissionati dall’amministrazione provinciale di Viterbo, anche la S.P. Vasanellese è stata interessata in questi giorni da un completo “restyling”.

Niente più buche, niente più slalom, ma un tappetino bitumato già completo di segnaletica orizzontale che a partire dal bivio in loc. Centignano, nel territorio del comune di Vignanello, attraversa il nostro paese, Vasanello, si protrae fino alla città di Orte comprendendo (e lo diciamo con grande soddisfazione) anche le vie principali del centro urbano, via S.Antonio e via S.Lanno, che lunedì p.v. saranno completamente “rifatte”.

Un progetto di ristrutturazione viaria voluto fortemente dall’amministrazione provinciale che non coinvolge solo il nostro comune ma che, ad ampio raggio, ha voluto dare un grande significato per la riqualificazione delle strade della Tuscia e di questo non possiamo che darne merito.

Quali amministratori ben conosciamo quanto siano enormi gli sforzi per cantierare oggi nel nostro paese, nonostante gli sforzi del governo centrale mirati alla semplificazione delle procedure, le opere pubbliche, che siano piccole o grandi non c’è differenza alcuna.

Siamo pienamente coscienti delle difficoltà per reperire i fondi, della burocrazia soffocante dei vari procedimenti, delle legittime critiche della gente costantemente turbata, indispettita e forse anche “nauseata” per non poter mai vedere non solo la fine di un’opera, ma nemmeno l’inizio.

Ma fortunatamente ciò non fa parte di questi brutti pensieri, ma di una buona pagina amministrativa capace finalmente di affrontare e risolvere i problemi».

«Per questo - dicono dal palazzo comunale - presidente Alessandro Romoli, vogliamo pubblicamente ringraziarla, insieme a tutta la sua squadra di amministratori e tecnici che si sono spesi per raggiungere questo risultato, fatto di concretezza e non di chiacchiere. Promessa mantenuta e obiettivo raggiunto, ancora grazie da parte dei miei “compaesani Vasanellesi” e da parte di tutta l’amministrazione comunale e a tutti voi buon lavoro e proficui risultati, conclude l’amministrazione.

