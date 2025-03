TUSCANIA - «A Tuscania, 600mila euro per il museo archeologico nazionale”. Il circolo locale di Fratelli d’Italia commenta positivamente l’arrivo di fondi dal ministero della Cultura per il patrimonio culturale.

Nella Tuscia, arriveranno diversi finanziamenti. Oltre a Tuscania, sono previsti fondi per Bolsena, Norchia, Viterbo e Civita Castellana. «Il nostro sentito ringraziamento – fanno sapere dal circolo locale – va al deputato Mauro Rotelli e al ministro della Cultura Alessandro Giuli per l’attenzione riservata alla Tuscia attraverso il Fondo per la tutela del patrimonio culturale 2025-2027. Grazie a questo intervento, Tuscania riceverà 600mila euro per il Museo Archeologico Nazionale, risorse fondamentali per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio locale». «Un investimento - aggungono dal circolo meloniano - che contribuirà a preservare la storia del territorio e a promuovere il turismo, confermando l’importanza della cultura come motore di crescita per tutta la provincia di Viterbo. Il governo Meloni conferma di essere vicino al nostro territorio e continua a mettere in campo azioni per la sua valorizzazione», concludono con soddisfazione. Come accennato all’inzio, altri beni storici beneficeranno di contributi stanziati dal Mic, per un totale di oltre 3 milioni e mezzo di euro che arriveranno nella provincia viterbese.

