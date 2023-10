MONTALTO -Piscina comunale ancora chiusa a Montalto. L’associazione Orizzonte incalza la sindaca Socciarelli circa i tempi dei lavori necessari a riaprire l’impianto e chiede un confronto. «Vorremmo gettare acqua sul fuoco delle polemiche che riguardano le amministrazione di Montalto, ma purtroppo acqua non ce n’è. - afferma Stefano Sebastiani - Mentre a vario titolo le opposizioni, tanto quelle presenti in consiglio comunale quanto quelle all'esterno, si affannano nella legittima richiesta di chiarimenti sulla prosecuzione dell'azione amministrativa dopo l'uscita del consigliere Corniglia che ricopriva la carica di assessore ai Lavori pubblici, noi di Orizzonte ci facciamo domande sulla strategia del sindaco e della sua giunta. Molte sono le urgenze da affrontare per le quali non è accettabile il solito ritornello "non ci sono soldi" come, a esempio, la situazione della piscina comunale ormai inagibile dal 27 maggio scorso quando, con un'ordinanza della sindaca Emanuela Socciarelli, venne presa la decisione di chiuderla a seguito delle infiltrazioni d'acqua che la rendevano impraticabile». «A distanza di 4 mesi - lamentano da Orizzonte - ci ritroviamo con la piscina chiusa e senza conoscere i tempi di riapertura e, soprattutto, ci chiediamo se l'amministrazione si stia muovendo in tal senso. Sta di fatto che questa triste situazione costringe i cittadini di Montalto e Pescia Romana a recarsi nei Comuni limitrofi per permettere ai propri figli di praticare un sano sport. Com' è possibile lasciare così nell'abbandono un importante patrimonio della cittadinanza, che usufruiva della piscina non solo per svago ma anche, spesso, per motivi di salute? La chiusura della piscina è un altro passo falso di questa amministrazione, forse il più significativo, considerando tutte le polemiche che vi furono un anno fa quando fu assegnato il bando alla società Asd Delfino. Servirebbe da parte di chi ci amministra una maggiore trasparenza, essere messi a conoscenza di come e quando si intendono realizzare i lavori necessari alla struttura». «Come Orizzonte - proseguono dall’associazione - chiediamo al sindaco Socciarelli, attualmente detentore della delega ai Lavori pubblici, l'ennesimo confronto con la cittadinanza per chiarire questa ed altre situazioni che gravano sul nostro territorio. Già altre volte ci siamo aperti al confronto non ricevendo risposta, ci auguriamo che il buon senso questa volta prevalga. “Fino a quando hai una corsia, hai una speranza”, recita un aforismo del nuoto, speranza che a Montalto sembra sempre più vana».

