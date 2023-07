CIVITAVECCHIA – Solidarietà da parte del Pd e del suo gruppo consiliare allo sciopero promosso per lunedì prossimo dalle categorie dei lavoratori metalmeccanici di Cgil e Uil.

«Lo sciopero, che ha motivazioni di carattere nazionale, si arricchisce a Civitavecchia di aspetti particolarmente significativi per il futuro che, pensiamo, debba avere il nostro modello di sviluppo – hanno spiegato i dem – consideriamo estremamente importante porre al centro le ragioni del lavoro, particolarmente in ragione della fase politica ed economica che stiamo attraversando. Appare evidente che il Governo, guidato dalla destra, non ha alcun riguardo per gli interessi dei più deboli. Lo dimostrano le azioni concrete che porta avanti. Le scelte compiute, in danno dei lavoratori e dei pensionati, sono ormai numerose ed esprimono senza riserve la direzione verso cui si intende procedere. Bassi salari, politiche fiscali inique, diseguaglianze intollerabili, nessun piano di sviluppo concreto per l’industria del Paese, nessun sostegno per alleviare le sofferenze di quanti avvertono i morsi feroci di una inflazione che colpisce proprio quella parte di popolazione più esposta e fragile».

Il Pd si dice quindi convinto di come in città i processi inevitabili di transizione energetica e tutela ambientale «non solo non siano in contraddizione con le ragioni del lavoro ma al contrario – hanno aggiunto - rappresentino l’unica strada per contrastare processi occupazionali negativi e promuovere con certezza persino nuove e maggiori occasioni di lavoro e di sviluppo. Ciò, però, richiede che i processi vengano governati e non subiti, esibendo un atteggiamento di attesa fatalistica degli eventi. Avevamo proposto e sostenuto, non a caso, l’idea di una “cabina di regia”, presso il Comune, che coinvolgesse istituzioni e forze sociali, al fine di coordinare più efficacemente le azioni, possibilmente condivise, di una intera città per gestire le situazioni di crisi e non arrendersi all’idea che le grandi scelte dello sviluppo vengano decise, al di fuori di un trasparente confronto democratico. L’organismo, dietro nostra sollecitazione, si è costituito, ma è stato scarsamente utilizzato da una Amministrazione pigra e indolente. È, invece, urgente aprire, in città, una discussione di merito affinché non si giunga impreparati ad una fase che vedrà, inevitabilmente e auspicabilmente, il superamento della produzione di energia con combustibili fossili. Noi ci siamo, come sempre, a sostenere tutte quelle iniziative che vorranno affrontare, fuori da una politica degli annunci a fini di propaganda, progetti concreti di sviluppo e a tutela dei lavoratori. Di una cosa siamo certi – hanno concluso dal Pd – non è con l’immobilismo e con le braccia conserte, in attesa di ciò che riserva il futuro, che si potranno affrontare con efficacia i tempi che verranno».