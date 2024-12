CIVITAVECCHIA – Nell’imminenza del tavolo sulla radioterapia convocato presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, giunge una notizia positiva.

Ad annunciarlo il consigliere regionale Emanuela Mari (Fratelli d’Italia): «Posso confermare che il servizio di radioterapia sarà ospitato dalla UOC (unità ospedaliera complessa) di Radiologia presso l’ospedale San Paolo. Nelle settimane scorse, tra gli uffici regionali e la Asl Roma 4 si è tenuta una fitta corrispondenza, che ha consentito di chiarire gli aspetti burocratici ed amministrativi legati alla partenza di questo servizio, tanto importante per gli utenti del nostro territorio che si trovano a dover affrontare penosi viaggi verso Roma e Viterbo per affrontare le sedute di radioterapia. In base alle ultime novità, l’Asl Roma 4 è pronta ai conseguenti atti amministrativi: attendiamo quindi l’ufficialità che perverrà nel confronto interistituzionale per conoscere gli ultimi aspetti operativi dell’attivazione di radioterapia a Civitavecchia», conclude il consigliere Mari.

Parole che arrivano dopo l’appello lanciato dall’Adamo onlus nei giorni scorsi in cui l’associazione invitava a fare presto vista, purtroppo, la sempre maggiore richiesta da parte di malati oncologici del territorio.

