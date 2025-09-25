CIVITAVECCHIA – «Ancora una volta la Regione Lazio si conferma piattaforma per il rilancio del sistema produttivo, attraverso strumenti innovativi sui quali il Governo Meloni ha investito con convinzione». Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari.

«Lo stanziamento di 100 milioni di euro per il Consorzio industriale del Lazio da parte della presidenza del consiglio dei ministri, arrivato con un decreto ad hoc, rappresenta una benefica ondata di fiducia, perché si concentrerà sulla realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, non solo tutelando l'occupazione ma creando nuovi posti di lavoro e aprendo comunque prospettive di sviluppo sempre più ampie per i territori e le comunità locali che hanno avuto la lungimiranza di aderire al Consorzio Industriale: ciascuna impresa potrà infatti ottenere un finanziamento a fondo perduto fino a 300mila euro, a dimostrazione della forte volontà di premiare la progettualità del tessuto socio-economico regionale. Non solo: il Consorzio offre una serie di servizi integrati alle imprese insediate nei territori consorziati: sportelli unificati, formazione, supporto all’innovazione e alla transizione ecologica, progetti di internazionalizzazione».

Nota dolente, quella che riguarda il territorio. «Dispiace che vi sia stato chi ha perduto questo treno, come il Comune di Civitavecchia, nonostante avessi personalmente organizzato una visita del Commissario Raffaele Trequattrini proprio per spiegare nel dettaglio i benefici che questa operazione avrebbe comportato – ha ricordato Mari - bastava la formale adesione, senza il conferimento di alcuna area, per attivare i benefici su un territorio che la deindustrializzazione la sta pagando anche in termini di mancanza di certezze per centinaia di lavoratori».