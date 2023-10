TARQUINIA - Prende le distanze dalla decisione dell’amministrazione Giulivi anche il consigliere comunale Manuel Catini (Fi): «Era gennaio 2018 quando concedevamo in comodato d’uso gratuito il terreno di proprietà comunale in favore dell’istituto d’istruzione superiore “Vincenzo Cardarelli” - spiega Catini - Rivendico con orgoglio la mia votazione favorevole, in qualità di vicesindaco, a quella delibera di giunta (n.3 del 04.01.2018). I risultati che ci eravamo prefissati con quella concessione sono stati nel tempo ampiamente raggiunti, contribuendo a far crescere e diventare l’istituto Agrario di Tarquinia un vero fiore all’occhiello». «Infatti su quei campi, completamente ripuliti dalla scuola, - aggiunge Catini - in questi anni sono stati realizzati diversi progetti e impianti strettamente connessi all’attività didattica: il vigneto sperimentale, dal quale si è avviato anche un progetto di trasformazione didattica del vino; una collezione di piante da frutto antiche; un piccolo impianto di frutti rossi; coltivazione di piante officinali; inserimento delle arnie per il monitoraggio sulle api; coltivazione di ortaggi; un impianto a goccia. La decisione, oggi, di revocare il tutto, fa veramente molto male e per questo, avendo sostenuto con forza nel 2018 quell’atto, chiedo al sindaco ed alla maggioranza di tornare sui propri passi annullando il provvedimento».

