CERVETERI - Il cancello principale della caserma dei vigili del fuoco aspetta ancora di essere sistemato e intanto dall’opposizione tornano a incalzare l’amministrazione per trovare una soluzione così da evitare ritardi nei soccorsi. Ripristinare il doppio senso di circolazione su Largo Roma. «Alla sindaca Gubetti - scrivono - probabilmente non interessa l’emergenza rappresentata dai vigili del fuoco di Cerveteri. In data 19 dicembre 2025, il capo sede del distaccamento dei vigili del fuoco inoltrava formale comunicazione alla Polizia locale, segnalando la rottura del motore del cancello principale sito su via Fontana Morella e la grave criticità derivante dall’inutlizzabilità del cancello stesso. Tale guasto tecnico costringerebbe i mezzi di soccorso all’utilizzo esclusivo di un varco secondario, il cui transito risulterebbe gravemente ostacolato dalla presenza di una pista ciclabile e da un percorso più complesso, con conseguente ed inevitabile incremento dei tempi di intervento e, quindi, significativo rallentamento delle operazioni di soccorso. L’efficienza operativa del soccorso pubblico,costituzionalmente orientata alla tutela della vita umana e dell’integrità dei beni, parrebbe attualmente compromessa o comunque sensibilmente ridotta. Considerato che l’amministrazione e chi di competenza, nonostante le sollecitazioni, non avrebbero ad oggi adottato misure idonee a garantire il deflusso di emergenza richiesto dal Comando dei Vigili del Fuoco - concludono dall’opposizione - siamo stati costretti ad intervenire formalmente per la tutela e l’incolumità pubblica dei cittadini,presentando formale diffida indirizzata al sindaco e alle autorità competenti». ©RIPRODUZIONE RISERVATA