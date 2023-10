CERVETERI - «Adesso davvero basta. Continuano furti, tentativi di intromissioni di malpensanti e malfattori nelle abitazioni del nostro territorio. Prese di mira abitazioni private e attività commerciali. È ora che si pensi a dare sicurezza al proprio territorio e tranquillità ai propri abitanti». Lo sfogo, prima social e poi anche in diretta a News&Coffee su Civonline, è del consigliere Gianluca Paolacci. «L'amministrazione - dice - ha il dovere di fare questo (dare sicurezza, ndr). Le telecamere non solo per fare cassa ma vanno messe in tutto il territorio per dare tranquillità ai cittadini. A chi paga le tasse e non ottiene niente in cambio». Su tutto il territorio etrusco, dalle frazioni di mare a quelle dell'entroterra sono diverse ormai le segnalazioni da parte di cittadini, di tentativi di effrazione (spesso riusciti) nelle proprie abitazioni. L'ultimo colpo messo a segno ai danni di un'attività commerciale per un bottino di 80mila euro. «Tra la zona Due Casette, Gricciano e anche il centro - prosegue Paolacci - ormai siamo bersagliati da tentativi di furti e purtroppo da furti con intromissioni a tutte le ore». Il consigliere ricorda le sue richieste per «mettere in sicurezza quelle zone più isolate» e si scaglia contro l'amministrazione: «Avete fatto sempre e solo promesse mai mantenute. Va bene gli autovelox, ma prima delle casse del comune, dovete riempire le strade di illuminazione e di telecamere che possano fare da deterrente. Gli abitanti di alcune zone si stanno organizzando in modo autonomo con gruppi sui social per essere pronti a sorvegliare. Ma questo non può bastare. E soprattutto - prosegue ancora il consigliere - non si possono esporre i cittadini ad ulteriori rischi e pericoli. Abbiamo già fatto proposte per risolvere questi problemi. Avete sempre respinto ogni nostra iniziativa anche in consiglio. Caro sindaco e cara amministrazione fate qualcosa. Avete il dovere di rendere sicuro il territorio», conclude.

