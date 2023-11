«L’abbandono dei rifiuti diventa reato. Multe fino a 10 mila euro».

La sindaca Chiara Frontini plaude alla modifica della norma e annuncia tempi duri per gli “incivili”: «Da gennaio a settembre – dice sui social – siamo passati da 473 a 616 controlli effettuati e da 91 a 134 sanzioni elevate, a parità di personale. Ma fino a qualche giorno fa l’incivile beccato a scaricare ingombranti per strada rischiava ‘solo’ una sanzione amministrativa di poche centinaia di euro. Oggi invece, finalmente, l’abbandono dei rifiuti è diventato un reato ed è punito con una sanzione che va da mille a 10 mila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».

Prosegue Frontini: «Ricordo che per il ritiro degli ingombranti c’è un servizio specifico a chiamata di Viterbo Ambiente, oltre all’ecocentro di Grotte, alla stazione ecologica mobile e, a breve, al nuovo ecocentro del Poggino. Non ci sono scuse, le regole e l’ambiente vanno rispettati. Eppure, ogni giorno su questo social (Facebook, ndr) vediamo passare foto di rifiuti abbandonati e sembra quasi non ci sia rimedio contro l’incivilità più becera. Ora vediamo se almeno la paura di commettere un reato e di pagare fino a 10mila euro di multa farà riflettere e adottare comportamenti più civili. E siamo inflessibili. Rispettate questa città e rispettate l’ambiente, se proprio non ci riuscite a farlo per amore, almeno fatelo per costrizione».

