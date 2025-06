FIUMICINO - Tantissimi i commenti di soddisfazione epressi per il prestigioso riconoscimento ottenuto dall’aeroporto di Fiumicino. Tutte parole che rimarcano l’importanza e l’eccellenza dell’hub aeroportuale non solo a livello nazionale. «Fiumicino, miglior aeroporto d’Europa, è un vero biglietto da visita per i turisti e un punto di forza per il sistema Italia», ha dichiarato il ministro del Turismo Daniela Santanchè. «Non possiamo non esprimere tutta la grande soddisfazione per un primato che ci riempie di orgoglio. Grazie alla competenza e lungimiranza del management che in questi anni ha investito molto sulla crescita e lo sviluppo dello scalo da ogni punto di vista, l’aeroporto di Fiumicino è diventato un vero e proprio fiore all’occhiello dell’Italia. La sua performance è sicuramente uno degli elementi che hanno contribuito al significativo primato che vede la Regione Lazio , così come evidenziato dal rapporto Svimez, essere la regione con la crescita maggiore nel 2024. Queste le parole del deputato di Fratelli d’Italia Luciano Ciocchetti.

Il riconoscimento ACI World che premia Fiumicino come miglior aeroporto europeo è un risultato straordinario, che conferma il valore e la qualità del lavoro portato avanti da Rome Airports. Innovazione, sostenibilità e attenzione ai passeggeri sono diventati un modello per tutto il settore. Questo premio è motivo di orgoglio non solo per la Regione Lazio, ma per tutto il Paese». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

«Motivo d'orgoglio per il nostro Paese e per la Regione Lazio che continuerà, come ha sempre fatto, a sostenere la crescita del terminal. Si tratta di un risultato che, oltre a dare lustro e prestigio a tutta l'Italia, rappresenta un modello vincente da esportare in tutto il mondo». Queste le parole dell'assessore ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

«Un traguardo che conferma l’eccellenza di un’infrastruttura strategica, non solo per il traffico aereo, ma anche per l’intero sistema turistico ed economico del Lazio. L’aeroporto di Fiumicino è il primo punto di contatto per milioni di turisti che scelgono il Lazio come destinazione, ed è anche un esempio concreto di come innovazione, sostenibilità e qualità dei servizi possano fare la differenza nel posizionamento internazionale del nostro territorio. Il grande impianto fotovoltaico, l’efficienza digitale e l’attenzione all’esperienza dei clienti rappresentano elementi coerenti con la visione di una regione sempre più connessa, accogliente e green», ha detto l’assessore al Turismo e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo.

Sul riconoscimento sono intervenuti anche i i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Marco Bertucci ed Emanuela Mari: « La cura e la qualità dei servizi offerti ai milioni di passeggeri che ogni anno decollano ed atterrano al “Leonardo da Vinci” costituiscono infatti una vetrina importante per chi arriva nel nostro Paese e in particolare nella nostra regione, ma sono obiettivi che possono essere perseguiti soltanto grazie ad una attenzione costante e maniacale da parte del management. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri: « Ringrazio il management di Adr e tutti i suoi dipendenti per l’impegno costante e per i risultati straordinari che ogni anno garantiscono il primato a questa infrastruttura strategica per il Paese. L’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino è intervenuto invece sull’importanza dellìimpegno nella transizione ecologica e nella sostenibilità ambientale, con la realizzazione del più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo tra gli scali europei. Si tratta di un passo importante, che conferma come sia possibile coniugare lo sviluppo infrastrutturale con la tutela dell’ambiente»..

«Un lavoro quotidiano di migliaia di persone che, con impegno e professionalità, contribuiscono a rendere Fiumicino, la nostra Città, un punto di riferimento nel panorama aeroportuale e turistico», hanno dichiarano l’assessore Monica Picca e l’assessore al Turismo, Federica Poggio.