FIUMICINO - “La Regione verso il territorio”: questo il titolo del convegno organizzato dal gruppo Fratelli d’Italia. Un momento di confronto importante per condividere con i cittadini e le imprese presenti, le opportunità messe in campo dalla regione Lazio per le imprese cooperative e le imprese artigiane «Due realtà importanti - spiega Agostino Prete - per l’economia del territorio che finalmente sono tornate ad avere la giusta attenzione dalla Regione Lazio grazie al lavoro dell’assessore Roberta Angelilli che in questi anni ha sempre dimostrato di voler lavorare per le comunità cittadine in armonia con le amministrazioni locali per rendere tangibili e concreti gli aiuti messi in campo - prosegue - Un lavoro strutturato e coordinato che ha saputo ascoltare le esigenze di imprese, cooperative e associazioni che sono diventati interlocutori importanti per costruire un processo che rispondesse il più possibile alle esigenze di tutti. Durante il dibattito è emerso quanto importante sia lavorare con Amministrazioni che strutturano il loro lavoro su una visione chiara della città, perché solamente in questo modo è possibile inserire il territorio efficacemente in un contesto nazionale ed internazionale».

«Lo strettissimo legame di collaborazione che abbiamo instaurato con la regione Lazio, ed in particolare con l’assessore Angelilli,- dichiara Vincenzo D’Intino- ci ha permesso di dirottare sul nostro territorio una quota di finanziamenti come mai fatto in precedenza. Questo rappresenta uno degli elementi fondamentali che ci hanno consentito di raggiungere risultati di gestione finanziaria più che virtuosi. La spesa corrente prevista per il 2025, 140mln di euro, è la più alta di sempre e questo renderà possibile fornire maggiori servizi e di più alta qualità. Inoltre, la capacità di trovare finanziamenti esterni, aldilà di qualche polemica più che altro strumentale, ci ha permesso di non aumentare le imposte locali se non per le parti di adeguamento ISTAT o di adeguamento alle direttive regionali».

«Come gruppo di Fratelli d’Italia – afferma Patrizia Fata – riteniamo centrale il dialogo della Regione con i territori, un dialogo che in questi anni ha consentito a Fiumicino di beneficiare di contributi finanziari destinati al litorale come, per esempio, quelli relativi alla blue economy. Contributi che consentono al territorio di crescere secondo un piano preciso entrando a pieno titolo in un importante segmento che proietterà la nostra città nella giusta direzione. A questo incontro ne seguiranno a breve altri con l’obiettivo di informare il territorio ma soprattutto con lo scopo di ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini per partecipare insieme alla crescita di Fiumicino».

«Siamo convinti – concludono i consiglieri di FdI – che alla città dobbiamo parlare con i fatti e con responsabilità, continuiamo a voler stare tra la gente per parlare con loro e raccontare che in due anni siamo riusciti a recuperare e far partire progetti importanti che, grazie all’azione di questa maggioranza, nasceranno sul territorio infrastrutture importanti che faranno di Fiumicino una città protagonista pronta a confrontarsi con le sfide locali e nazionali».