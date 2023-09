SANTA MARINELLA – Replica in modo ironico, il sindaco Pietro Tidei, subito dopo aver letto le dichiarazioni rilasciate dalle due consiglieri di minoranza, Fantozzi e Baciu che, in un lungo comunicato, avevano evidenziato tutte le pecche di questa amministrazione dopo soli cento giorni di legislatura. “Sarà stato il caldo di agosto ad aver abbagliato le esponenti di opposizione Alina Baciu e Ilaria Fantozzi – dice Tidei – oppure si sono distratte, perché non si spiega come possano aver messo in sequenza tante assurdità, contraddicendosi e persino smentendosi rispetto a quanto professato fino a qualche tempo fa. In cento giorni, nonostante fosse il periodo delle ferie estive, la macchina amministrativa non si è mai fermata e, a breve, presenteremo in una conferenza con tutta la maggioranza, i progetti avviati e previsti nel quinquennio di mandato elettorale che cambieranno il volto della città. Sulla flessione delle presenze estive, dati alla mano, sulla base anche della produzione dei rifiuti e dei consumi, si sono registrate solo a luglio, poiché, ad agosto, Santa Severa e Santa Marinella erano strapiene di turisti. Sulla questione della convenzione dello stabilimento balneare comunale Perla del Tirreno, posso dire che è stato dato in gestione all’unica società che ha partecipato alla gara pubblica e verserà al Comune 350mila euro di canone e per quanto attiene i lavori previsti, ha tempo tre anni per eseguirli e vigileremo sulla loro esecuzione. Infine se ha alzato i prezzi di ombrelloni e lettini, posso solo dire che siamo in un regime di libero mercato e concorrenza. Sulla questione della rampa di via Giuliani, c’era stata da parte nostra una richiesta da anni, per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso e meccanici in caso di emergenze anche gravi. Ora la Soprintendenza, dopo un primo blocco sollecitato dal polverone alzato dalle opposizioni, ha rimosso il veto e quindi è in attesa di ricevere un nuovo progetto, già redatto, per dare il suo definitivo nulla osta”. Ma su tutto quello che hanno detto Baciu e Fantozzi, per Tidei, la vicenda più risibile è quella della Ztl a Piazza Trieste. “Lo scorso anno – continua il sindaco - si polemizzò perchè tutte le manifestazioni venivano svolte nel centro storico. Questa estate, che abbiamo dislocato gli eventi in tre diverse location della città, eventi di grande interesse e di grande successo, Baciu e Fantozzi affermano che il centro storico è dimenticato”. Tidei, poi si sofferma sulle esternazioni riguardanti i parchi, che, secondo le minoranze, sono abbandonati. “Nessun parco è abbandonato – afferma il primo cittadino - molti sono stati riqualificati e dati in gestione e sono diventati aree pubbliche attrezzate e punto di ritrovo per famiglie, anziani e bambini. Il parco Quartaccia diventerà, con un progetto già pronto, una zona verde e di fitness. Pero ci vuole del tempo, ma era importante acquistare questa area ad un prezzo irrisorio e non lasciare che la prendessero dei privati. Si valuterà se affidarla al neo Comitato di Quartiere che costituiremo nei diversi rioni della città, che la potrà gestire al meglio. E arriviamo a Santa Severa. Asserire che la frazione è abbandonata a se stessa è a dire poco falso. Abbiamo asfaltato decine di strade e fatto interventi su tutto il territorio e presto riprenderanno altri lavori. Le buche e l’abbandono c’erano forse, e Baciu e la Fantozzi non lo ricordano o fanno finta di non ricordarlo più, quando a capo della città c’era l’ex sindaco Bacheca. E perchè tiro in è ballo l’ex primo cittadino. Il motivo è presto detto. Le due consigliere gridano allo scandalo per i quatto articoli 90 assunti part time per andare a coprire, in attesa di poter bandire altri concorsi pubblici, alcune lacune di un Comune con una pianta sotto organico. Forse la Baciu si confonde perchè fu Bacheca che assunse a spese del Comune, persino il suo autista privato cosa che io non ho mai fatto. Inoltre, i cinque articoli novanta, non si occuperanno della segreteria e della promozione politica del sindaco che, di certo, non ne ha bisogno, ma lavoreranno in supporto dei diversi settori, come detto della pubblica amministrazione, dove c’è una grave carenza di personale dipendente. Inopportuna credo, anche la critica sul mio breve periodo di vacanze all’estero, dove ho una casa per la quale pago regolarmente le tasse. Mi sembra, infatti, che anche la consigliera Baciu ami trascorrere le sue ferie nel suo paese d’origine, la Romania, e lo ritengo una sua libera e condivisibile scelta. E’ più che normale che chi abita tutto l’anno a Santa Marinella desideri trascorrere qualche giorno altrove”. “Spero di non essermi dilungato troppo – conclude Tidei - ma credo che, per l’ennesima volta, fosse opportuno ristabilire l’esatta dinamica dei fatti e smascherare le accuse, come sempre gratuite e strumentali. Lo ripeto e a rischio di divenire quasi noioso, mi ritrovo a dover replicare, ogni volta, a polemiche inventate di sana pianta, in assenza forse di altre argomentazioni valide e di proposte concrete. Ricordo, infine, che una opposizione attenta partecipe e che abbia veramente a cuore il bene della città, invece di arrecare gravi danni d’immagine all’economia potrebbe, anzi dovrebbe, avere un atteggiamento più attento e rispettoso delle varie categorie e degli operatori economici e turistici”.

