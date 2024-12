FIUMICINO - «Ricorso al Consiglio di Stato»: questo quello che il capogruppo del Pd, Ezio Di Genesio Pagliuca, chiede al Comune di Fiumicino in seguito alla sentenza del Tar del Lazio che «ha leggittimato l’autorizzazione dell’impianto di compostaggio di Maccarese, respingendo un ricorso presentato nel 2015 quando eravamo alla guida del Comune di Fiumicino», spiega Di Genesio Pagliuca. «Nel documento del Tribunale Amministrativo Regionale – spiega il capogruppo – si legge che ‘l’impianto in questione non ha ad oggetto attività di smaltimento ma di recupero,non può essere considerato discarica e non trova applicazione la normativa della Riserva del Litorale che vieta ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi’.

Inoltre, secondo il Tar, il parere dell’ARPA Lazio è stato acquisito in Conferenza di Servizi per silenzio assenso, mentre il dissenso del Comune espresso in Conferenza non è un dissenso qualificato. In sostanza, il nostro territorio, e in particolare i cittadini di Maccarese, sono costretti a sopportare tutti i disagi provocati da una struttura che dovrebbe essere chiusa definitivamente e mai legittimata», aggiunge Di Genesio Pagliuca. «L’impianto di via dell’Olmazzeto, che viene qualificato quale impianto di recupero di materiale, in realtà da molti anni opera prevalentemente come base per la trasferenza dei rifiuti indifferenziati provenienti da Roma Capitale, da smistare poi negli impianti di trattamento del nord Italia - sottolinea il capogruppo -. Quindi è evidente che si caratterizza più come discarica che come impianto di recupero di materiale.

Per noi la qualità della vita nei nostri cittadini viene sempre al primo posto e per questo abbiamo presentato una mozione al sindaco di Fiumicino, Mario Baccini e alla sua Giunta di attivarsi per presentare ricorso al Consiglio di Stato nei confronti della sentenza del Tar al fine di tutelare gli interessi del nostro territorio. Al tempo stesso va trovata una soluzione per spostare definitivamente l’impianto, in modo che quell’area possa essere adibita a servizi pubblici, vista la sua posizione baricentrica all’interno della Riserva Statale del Litorale Romano», conclude il capogruppo.