CIVITAVECCHIA – «Gli amici di Civitavecchia che fanno riferimento a Rinascimento con Vittorio Sgarbi mi raccontano di avere partecipato, lo scorso 13 novembre, a un convegno - non il primo - che l’associazione Civitavecchia 2030 organizza sulla vision della Civitavecchia prossima e sul percorso che, concretamente, ne consentirà la realizzazione. Il convegno ha riunito i players economici del territorio, le forze lavoro e sociali e tutti i livelli della politica e della pubblica amministrazione coinvolti: dai livelli cittadini a quelli nazionali. Parlandomi di quel convegno, gli amici di Civitavecchia che si riferiscono a Vittorio Sgarbi mi hanno dato contezza che nella Città c’è e si è fa sentire una Comunità concretamente impegnata in progetti innovativi anche nel contesto internazionale, senza tuttavia perdere le radici migliori della sua tradizione. Mi si parla di sviluppo nella città di Stendhal. Rinascimento con Vittorio Sgarbi plaude a quella Comunità e si schiera dalla sua parte. Non possiamo astenerci dal sostenere politicamente e amministrativamente quella gente, quei progetti».

Il Segretario Organizzativo di Rinascimento con Vittorio Sgarbi

Dario di Francesco