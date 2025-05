CIVITAVECCHIA – Fratelli d'Italia Civitavecchia invita la cittadinanza a partecipare al nuovo banchetto informativo dedicato ai temi dell'immigrazione e del lavoro. L'evento si terrà domani, sabato 17 maggio, dalle 9.30 alle 13, in largo d'Ardia.

«Dopo il successo dell'appuntamento della scorsa settimana – dichiara il coordinatore di Fratelli d'Italia Civitavecchia Paolo Iarlori - quello di sabato 17 maggio sarà una ulteriore importante occasione per conoscere da vicino le iniziative ed i risultati ottenuti dal Governo Meloni su queste tematiche di fondamentale importanza per il futuro della nostra Nazione e del nostro territorio e, per questo, centrali nell'azione politica del governo».

I militanti del circolo territoriale "Giorgio Almirante", i dirigenti e rappresentanti istituzionali di Fratelli d'Italia saranno a disposizione per fornire informazioni, rispondere a domande e raccogliere le istanze dei cittadini.

«Crediamo fermamente nell'importanza di un dialogo aperto e trasparente con la comunità su questioni così delicate e sentite – conclude Iarlori – vi aspettiamo numerosi per condividere questo momento di confronto e approfondimento».