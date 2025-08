CIVITAVECCHIA – Il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle si schiera al fianco del sindaco Marco Piendibene dopo la lettera inviata dal primo cittadino ai Ministeri competenti per esprimere preoccupazione sull’ipotesi di proroga dell’attività della centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord fino al 2038, contenuta nell’ordine del giorno collegato al DL ex Ilva n. 92/2025.

«Si tratterebbe – scrivono i consiglieri M5S in una nota – di un passo indietro inaccettabile, che contraddice anni di impegno istituzionale, politico e civico per la riconversione energetica del nostro territorio».

Secondo i pentastellati, Civitavecchia ha già pagato un «prezzo altissimo in termini ambientali e sanitari» e ha indicato da tempo la direzione da seguire: «Decarbonizzazione, riconversione, sviluppo sostenibile».

I riferimenti sono chiari: le 28 manifestazioni di interesse per il riutilizzo delle aree ex ENEL, la Zona Logistica Semplificata, la nomina del commissario per la transizione post-carbone ancora in sospeso, e il progetto eolico offshore in attesa di risposta da parte del MASE. «Tutto converge – si legge ancora – verso un’unica visione, quella di un territorio che vuole voltare pagina e cogliere le opportunità di un nuovo modello di sviluppo».

«Ogni giorno perso, ogni ritardo ministeriale, ogni ambiguità strategica – avverte il M5S – pesa sulle spalle di una comunità che non può essere lasciata nell’incertezza, né condannata a subire ulteriori sacrifici».

Il gruppo consiliare rilancia dunque la richiesta di un confronto urgente con i ministeri: «Chiediamo, insieme al Sindaco, un confronto immediato e trasparente con i Ministeri competenti, affinché venga chiarito il futuro energetico di Civitavecchia e si definiscano con urgenza politiche coerenti con gli impegni europei e con le scelte democratiche espresse dal nostro territorio».

Infine, l’impegno: «Siamo pronti a collaborare e a lottare con determinazione per il nostro territorio in ogni sede istituzionale e pretendiamo rispetto per Civitavecchia, per i suoi cittadini e per il loro diritto a un futuro libero dall’inquinamento e fondato sulla giustizia ambientale, economica e sociale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA