FIUMICINO - «Il decentramento amministrativo - afferma il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini - era un obiettivo della nostra maggioranza. Un impegno preso in campagna elettorale. Con l’approvazione della delibera 17/2025 facciamo un importante passo in avanti verso questo progetto.

«Con l’acquisizione a patrimonio comunale di uno stabile ad Aranova saremo in grado di trasferire nel nord del Comune importanti servizi come un distaccamento della Polizia Locale per garantire maggiore sicurezza e dare un valido supporto alle Forze dell’Ordine, gli uffici dell’anagrafe, quelli della Fiumicino Tributi e non solo.

Nel dettaglio lo stabile, di quasi 600 metri quadrati con 22 posti auto di cui 2 per persone con disabilità, che si trova in via Siliqua, ospiterà una sala con sportelli per il cittadino aperti al pubblico, una per lo stato civile, un ufficio per un funzionario pubblico comunale, una sala matrimoni, servizi igienici pubblici. Tre stanze ufficio saranno dedicate alla Polizia Locale, con un’area aperta al pubblico. Spogliatoi per uomini e donne. Parcheggio riservato e protetto per le auto di servizio. E un locale archivio.

«Ci siamo sempre battuti affinché Fiumicino diventasse una vera città, a misura di cittadino - sottolinea Severini - Attraverso questa delibera permetteremo a tante persone di non fare più 30 o 50 km per una pratica burocratica e garantiremo un maggiore pattugliamento grazie al distaccamento della Polizia Locale. Gli uffici di Palidoro sono ormai obsoleti e fatiscenti. Si tratta di spazi regionali che devono essere assolutamente ristrutturati e che non hanno nemmeno una sala di attesa interna. I cittadini sono costretti a rimanere fuori. Siamo soddisfatti di questo importante risultato».