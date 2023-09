MONTEFIASCONE – «Pensavamo di aver assistito a tutto ma, evidentemente, ci sbagliavamo. Al peggio non c’è mai limite». Lo scrivono in una nota i consiglieri d’opposizione Andrea Danti, Orietta Celeste, Massimo Ceccarelli, e Paolo Domenico Manzi.

«L’ultimo episodio - spiegano - ce lo ha fornito il presidente del consiglio Carla Mancini, in occasione dell’assise del 26 settembre scorso. Il consiglio era stato convocato con importanti argomenti all’Odg, attinenti, tra l’altro, alla variazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025, e alla approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2022 (punto 5)». Però, fanno sapere dalla minoranza «il consiglio non è stato preceduto dalla convocazione della “capigruppo consiliare”. Giova premettere che, nonostante la conferenza dei “capigruppo” sia un organismo consultivo del presidente del consiglio, sono decenni che tutti i consigli comunali sono preceduti dalla riunione della capogruppo consiliare. Giova ancora evidenziare che il capogruppo dell’opposizione, Andrea Danti, nel corso del consiglio comunale del 18 maggio scorso, aveva fatto presente che alla riunione dei “capigruppo”, propedeutica al consiglio, non era presente la documentazione da consultare, e ciò aveva reso del tutto inutile la riunione stessa; invitando, quindi, il presidente del consiglio, per il futuro, a comportarsi diversamente. Non era, peraltro, la prima volta che si verificavano episodi simili. Per inciso, la documentazione “mancante” nell’occasione ricordata era la pratica che riguardava gli abusi edilizi commessi nei terreni dell’assessore Cimarello. Davvero curiosa coincidenza. Ebbene, al consiglio comunale del 26 settembre il consigliere Danti ha chesto spiegazioni sul motivo per il quale non era stata convocata la “Capigruppo consiliare” e, con estremo stupore, si è sentito dire dal presidente del consiglio che aveva reputato non convocarla, in quanto non riteneva così importante farlo. A questo punto i consiglieri di opposizione hanno chiesto il rinvio e, ottenuto un netto diniego, hanno fatto mettere a verbale la loro indignazione rispetto a quanto accaduto e hanno abbandonato l’aula. Ma ciò che indigna ancor di più, è il concetto di democrazia del partito democratico (e soci minori) che governa Montefiascone. Si contesta loro che nella “Capogruppo consiliare” di maggio non erano presenti i documenti da discutere in assise ed il presidente del consiglio decide, con atto di partigianeria senza precedenti, di non convocare più la “Capogruppo Consiliare”, in un consiglio in cui si discute di bilancio di previsione 2023/2025 e di bilancio consolidato del 2022 (probabilmente il più importante dell’anno). La temerarietà e gravità di tale comportamento è ancor più evidente se si considera che appena una settimana prima era invece stata convocata la “Capigruppo consiliare”, assise meramente formale, con un solo punto all’Odg (Costituzione Associazione “Gruppo di Azione Locale Tuscia”), sul quale, era notorio, vi era unanimità di intenti di tutti i comuni facenti dell’associazione stessa». «Non è accettabile - conclude l’opposizione - che un presidente del consiglio convochi o meno la “Capigruppo” secondo le convenienze del momento e, quando le convoca, a volte non vi sia la documentazione da discutere. Ciò non è tollerabile e non sarà tollerato. Un consiglio non richiesto: dimettetevi prima che sia troppo tardi, Montefiascone merita di meglio».

