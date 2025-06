CERVETERI - Un esposto/denuncia per dire «basta ai "falsi" proclami dell'amministrazione comunale». Il coordinamento di Fratelli d'Italia torna a puntare i riflettori sulla situazione idrica de I Terzi.

Da diversi giorni ormai numerose famiglie stanno facendo i conti con i rubinetti a secco. Una situazione ciclica che già negli anni passati ha interessato la frazione, tanto che il capogruppo FdI, Luigino Bucchi, aveva portato la problematica all'attenzione dell'amministrazione comunale.

Ad oggi, però, nulla sembra essere cambiata. «Diverse famiglie, nonostante le numerose segnalazioni sono senza acqua da diversi giorni», rimarcano dal partito di Giorgia Meloni che punta l'indice contro l'amministrazione comunale e in particolare contro il sindaco Elena Gubetti, «titolare delle funzioni di vigilanza e di coordinamento in materia di servizi pubblici essenziali».

Sebbene il sindaco, infatti, si sia mosso scrivendo al Prefetto, ad Acea e ad Arsial per risolvere la situazione (da qui è poi scaturito un sopralluogo da parte di Acea e Arsial che ha portato alla scoperta di un importante guasto alla rete idrica), lo stesso non ha «attuato soluzioni immediate» per dare una risposta celere alla frazione.

«L'inerzia e il mancato intervento tempestivo configurano una grave negligenza amministrativa e un potenziale danno per la salute e la sicurezza dei cittadini».

Da qui, Fratelli d'Italia, tramite il suo esposto, chiede «alla Procura della Repubblica di verificare la sussistenza di profili di responsabilità penale in capo a chi ha omesso di garantire un servizio essenziale»; e all'amministrazione comunale «di adottare immediatamente tutte le misure necessarie per garantire la continuità e la regolarità dell'erogazione idrica nelle utenze interessate, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili». Allo stesso tempo si chiede «al Garante del servizio idrico integrato Regione Lazio» «di attivarsi urgentemente in merito, applicando la normativa vigente e intimando ai gestori, se nelle sue prerogative, di risolvere le denunciate problematiche».

E ancora, il coordinamento FdI chiede all’Autorità Idrica Regionale e agli organi competenti «di effettuare un’indagine approfondita sulle cause del disservizio e imporre al gestore ArsialL interventi risolutivi», mentre all'Arsial «di attivarsi urgentemente in merito risolvendo le denunciate problematiche; che vengano assicurate adeguate forme di comunicazione e supporto ai cittadini, comprese soluzioni temporanee (fornitura di acqua tramite autobotti o altri mezzi); si valuti l’adozione di misure risarcitorie a favore degli utenti danneggiati».

