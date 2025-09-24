CIVITAVECCHIA – Si dice preoccupata la consigliera comunale del Polo Democratico, Nora Costantini, in merito alla notizia dello sfratto delle Guardie Ecozoofile dalla sede di Fiumaretta.

«Uno sfratto che, seppur previsto – ha ricordato - rappresenta di fatto una violazione della convenzione stipulata da questa Amministrazione con l’associazione OdV, la quale, all’articolo 6, lettera e), garantisce espressamente una sede alle Guardie. Proprio perché si trattava di uno sfratto annunciato era doveroso individuare per tempo una nuova collocazione, nel rispetto dell’accordo sottoscritto appena pochi mesi fa, ad aprile di quest’anno. Non si tratta soltanto di una questione formale: la cura degli animali e il controllo del randagismo sono un segno concreto di civiltà. Qui non parliamo di politica ma di senso civico e soprattutto del benessere degli animali – conclude la consigliera – le problematiche legate al contenimento del randagismo, già da noi segnalate con una specifica mozione che speriamo venga discussa al più presto, si stanno infatti aggravando, anche a causa delle restrizioni imposte ai tempi del Covid dalla Asl per le sterilizzazioni e mai più cambiate (un solo giorno a settimana, senza possibilità di sostituire l’animale prenotato in caso di mancata cattura). È evidente che, trattandosi di animali selvatici, il rischio è altissimo. Per questo ritengo che l’Amministrazione debba intervenire immediatamente, individuando una nuova sede idonea per le Guardie Ecozoofile e garantendo il pieno rispetto della convenzione».