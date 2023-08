Prosegue la campagna estiva di Fratelli d’Italia per raccontare i nove mesi del Governo Meloni.

Il tour di 250 località turistiche con l’impegno di deputati, senatori, dirigenti di partito e responsabili dei movimenti giovanili è approdato sul litorale della Tuscia, nello specifico a Tarquinia e Montalto. Fratelli d’Italia si mobilita nelle località turistiche e balneari di tutta Italia per raccontare l’attività del governo e del Parlamento a quasi un anno dall’insediamento della legislatura. «L’incontro con i cittadini e il confronto con gli elettori resta la linfa vitale per crescere raccogliere opinioni e punti di vista, nell’interesse unico del bene della nazione». Lo dichiara Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera. «Tra i temi riportati - spiega - l’aumento degli occupati con una crescita economica più alta di Francia e Germania. La fine dell’era delle “mancette” con l’arrivo di aiuti concreti per i più deboli e l’aumento delle pensioni minime. E poi la riforma del “fisco amico” con l’alleggerimento delle tasse, quella della giustizia, una maggiore credibilità in campo internazionale, la lotta alla criminalità, più sicurezza e numeri record nel turismo», conclude Rotelli. L’appuntamento di questa mattina a Tarquinia ha riscosso una notevole partecipazione, mentre nel pomeriggio il banchetto informativo si è spostato a Montalto Marina.