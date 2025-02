«Da oltre cento giorni la palestra di Santa Barbara resta senza assegnazione, impedendo alle associazioni sportive locali di usufruire di un'infrastruttura fondamentale per le loro attività. È inaccettabile che, nonostante le ripetute segnalazioni da parte delle società sportive e degli addetti ai lavori, l'amministrazione comunale non abbia ancora dato risposte concrete né fornito un cronoprogramma chiaro per la risoluzione della questione». A dirlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giancuca Grancini. «Chiedo all'assessore allo Sport, Emanuele Aronne -aggiunge - di chiarire le ragioni di questa inspiegabile inerzia e di rendere noti i criteri e le tempistiche con cui intende procedere all'assegnazione della gestione della palestra. Il mondo sportivo viterbese ha bisogno di certezze e di una gestione trasparente delle strutture pubbliche, evitando ritardi che penalizzano atleti, tecnici e famiglie. Ancora una volta, emerge la necessità di un dialogo più aperto e inclusivo tra l'assessorato e le associazioni sportive del territorio. Le decisioni sull'uso degli impianti devono essere prese con il coinvolgimento di tutte le realtà interessate, garantendo equità e trasparenza nei processi decisionali». Invito l'amministrazione a intervenire con urgenza per sbloccare la situazione e a garantire che episodi simili non si ripetano in futuro. Lo sport è un pilastro fondamentale per la crescita della nostra comunità e merita attenzione, programmazione e rispetto», conclude Grancini.

